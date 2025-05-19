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مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حولا

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2025-05-19 | 11:22
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مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حولا
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مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حولا

 
 
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