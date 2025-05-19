معلومات الـLBC: اجتماع مهمّ سيُعقد الليلة في الدوحة بين رئيس مجموعة "عرب أميركيون من أجل السلام" بشارة بحبح ومسؤول في حركة "حماس" لبحث المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

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