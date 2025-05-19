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النائبة بولا يعقوبيان لـ"عشرين 30": منينا بالهزيمة ونعترف ونقر بذلك... والحملات تركت أثرًا عند الناس

آخر الأخبار
2025-05-19 | 14:50
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النائبة بولا يعقوبيان لـ&quot;عشرين 30&quot;: منينا بالهزيمة ونعترف ونقر بذلك... والحملات تركت أثرًا عند الناس
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النائبة بولا يعقوبيان لـ"عشرين 30": منينا بالهزيمة ونعترف ونقر بذلك... والحملات تركت أثرًا عند الناس

 
 
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