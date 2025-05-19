معاون الأمين العام لحزب القوات اللبنانية لشؤون الإنتخابات جاد دميان لـ"عشرين 30": ليس من السهل أن نفوز في عدد من القرى والبلدات وهذا دليل على التنظيم والهيكلية والقدرة على التعاطي مع الرأي العام والإستحقاق البلدي

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