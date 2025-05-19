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الرئيس عون وصل إلى القاهرة في مستهلّ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويتوجّه إلى قصر الاتحادية لبدء محادثاته مع السيسي