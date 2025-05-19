نتنياهو: سنسيطر على كل مناطق قطاع غزة ونخوض قتالا عنيفا هناك

نتنياهو: سنسيطر على كل مناطق قطاع غزة ونخوض قتالا عنيفا هناك

الرئيس عون وصل إلى القاهرة في مستهلّ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويتوجّه إلى قصر الاتحادية لبدء محادثاته مع السيسي