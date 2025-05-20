ستارمر: قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في غزة

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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة ثانية باتجاه الصيادين عند شاطىء رأس الناقورة ما أدى إلى تضرر سيارة رابيد من دون وقوع إصابات