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أمبري: اعتراض ناقلة منتجات ترفع علم بنما ومرتبطة بالإمارات على بعد 51 ميلا بحريا تقريبا شمال غرب ميناء بندر جاسك الإيراني

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2025-05-20 | 16:20
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أمبري: اعتراض ناقلة منتجات ترفع علم بنما ومرتبطة بالإمارات على بعد 51 ميلا بحريا تقريبا شمال غرب ميناء بندر جاسك الإيراني
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أمبري: اعتراض ناقلة منتجات ترفع علم بنما ومرتبطة بالإمارات على بعد 51 ميلا بحريا تقريبا شمال غرب ميناء بندر جاسك الإيراني

 
 
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