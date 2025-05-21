وزير الخارجية الإيراني: ندرس ما إذا كنا سنشارك في الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن ولن نقبل المطالب التي تهدف إلى حرماننا من حقوقنا ولم نترك مسار الدبلوماسية أبدا

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