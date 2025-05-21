الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

آخر الأخبار
2025-05-21 | 06:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الرئيس

الفلسطيني

محمود

بعبدا

للقاء

الرئيس

LBCI التالي
الرئيسان عون وعباس يعقدان اجتماعاً ثنائياً في صالون السفراء قبل انعقاد الاجتماع الموسع بين الوفدين اللبناني والفلسطيني
"فورتنايت" تعود إلى متجر تطبيقات "آبل"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
08:43

الأرضي شوكي مع اللحمة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:41

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: طالبنا بوضع مهلة زمنية لتسليم السلاح لأننا نلاحظ وجود تباطؤ في هذا الملف

LBCI
آخر الأخبار
08:35

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"

LBCI
آخر الأخبار
08:34

الجيش الإسرائيلي "يأسف للإزعاج" بعد إطلاق نيران تحذيرية خلال زيارة دبلوماسيين الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
08:43

الأرضي شوكي مع اللحمة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:41

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: طالبنا بوضع مهلة زمنية لتسليم السلاح لأننا نلاحظ وجود تباطؤ في هذا الملف

LBCI
آخر الأخبار
08:35

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"

LBCI
آخر الأخبار
08:34

الجيش الإسرائيلي "يأسف للإزعاج" بعد إطلاق نيران تحذيرية خلال زيارة دبلوماسيين الضفة الغربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-20

وزير الدفاع يُعدّل آلية ترخيص السلاح: تحديد نوع ورقم القطعة شرط أساسي..

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
06:00

امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!

LBCI
آخر الأخبار
08:35

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

وزير الاتصالات يتفقّد مكاتب "تاتش" ويطّلع على سير العمل والخدمات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:33

الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة محادثات للبحث في ملفات مشتركة أبرزها السلاح في المخيمات...

LBCI
أخبار لبنان
06:06

الرئيس عون افتتح مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" وتشديد على أهمية الزراعة

LBCI
أخبار لبنان
04:41

رسامني أطلق خطة تأهيل شبكة الطرق والجسور: ما ننجزه اليوم مشروع وطني يربط لبنان ببعضه

LBCI
أخبار لبنان
15:08

إليكم المقابلة الكاملة التي أجرتها الـLBCI مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى

LBCI
أخبار لبنان
14:03

سلام خلال مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": سنواصل اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

في غزة... عملية "مركبات جدعون" دخلت مرحلة أعنف من القصف والتهجير

LBCI
أخبار دولية
13:53

توقيع إتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مؤتمر لـCenacle de la Lumière حول الوقاية المدرسية وتعزيز الصحة النفسية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:08

بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول

LBCI
خبر عاجل
09:49

إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة

LBCI
خبر عاجل
10:57

"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

حاكم مصرف لبنان للمصارف: هذه رؤيتي لحل الأزمة

LBCI
أخبار لبنان
04:02

"الداخلية" تنشر قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

LBCI
خبر عاجل
12:51

وزارة الداخلية تعيد نشر نتائج الانتخابات البلدية في قضاء زحلة مصححة

LBCI
اقتصاد
10:42

3 قرارات لوزير المالية...

LBCI
خبر عاجل
10:26

مورغان أورتاغوس: لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More