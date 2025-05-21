الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
30
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
30
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
آخر الأخبار
2025-05-21 | 06:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الرئيس
الفلسطيني
محمود
بعبدا
للقاء
الرئيس
التالي
الرئيسان عون وعباس يعقدان اجتماعاً ثنائياً في صالون السفراء قبل انعقاد الاجتماع الموسع بين الوفدين اللبناني والفلسطيني
"فورتنايت" تعود إلى متجر تطبيقات "آبل"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
08:43
الأرضي شوكي مع اللحمة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
08:43
الأرضي شوكي مع اللحمة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
آخر الأخبار
08:41
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: طالبنا بوضع مهلة زمنية لتسليم السلاح لأننا نلاحظ وجود تباطؤ في هذا الملف
آخر الأخبار
08:41
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: طالبنا بوضع مهلة زمنية لتسليم السلاح لأننا نلاحظ وجود تباطؤ في هذا الملف
0
آخر الأخبار
08:35
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"
آخر الأخبار
08:35
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"
0
آخر الأخبار
08:34
الجيش الإسرائيلي "يأسف للإزعاج" بعد إطلاق نيران تحذيرية خلال زيارة دبلوماسيين الضفة الغربية
آخر الأخبار
08:34
الجيش الإسرائيلي "يأسف للإزعاج" بعد إطلاق نيران تحذيرية خلال زيارة دبلوماسيين الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
08:43
الأرضي شوكي مع اللحمة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
08:43
الأرضي شوكي مع اللحمة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
آخر الأخبار
08:41
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: طالبنا بوضع مهلة زمنية لتسليم السلاح لأننا نلاحظ وجود تباطؤ في هذا الملف
آخر الأخبار
08:41
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: طالبنا بوضع مهلة زمنية لتسليم السلاح لأننا نلاحظ وجود تباطؤ في هذا الملف
0
آخر الأخبار
08:35
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"
آخر الأخبار
08:35
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"
0
آخر الأخبار
08:34
الجيش الإسرائيلي "يأسف للإزعاج" بعد إطلاق نيران تحذيرية خلال زيارة دبلوماسيين الضفة الغربية
آخر الأخبار
08:34
الجيش الإسرائيلي "يأسف للإزعاج" بعد إطلاق نيران تحذيرية خلال زيارة دبلوماسيين الضفة الغربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-05-20
وزير الدفاع يُعدّل آلية ترخيص السلاح: تحديد نوع ورقم القطعة شرط أساسي..
أمن وقضاء
2025-05-20
وزير الدفاع يُعدّل آلية ترخيص السلاح: تحديد نوع ورقم القطعة شرط أساسي..
0
أخبار لبنان
2025-05-13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
2025-05-13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
منوعات
06:00
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!
منوعات
06:00
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... أرادت التخلص من حاسوب حبيبها المتوفي لكن ما عثرت عليه قلب حياتها!
0
آخر الأخبار
08:35
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"
آخر الأخبار
08:35
النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
وزير الاتصالات يتفقّد مكاتب "تاتش" ويطّلع على سير العمل والخدمات
أخبار لبنان
07:58
وزير الاتصالات يتفقّد مكاتب "تاتش" ويطّلع على سير العمل والخدمات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:33
الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة محادثات للبحث في ملفات مشتركة أبرزها السلاح في المخيمات...
تقارير نشرة الاخبار
07:33
الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة محادثات للبحث في ملفات مشتركة أبرزها السلاح في المخيمات...
0
أخبار لبنان
06:06
الرئيس عون افتتح مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" وتشديد على أهمية الزراعة
أخبار لبنان
06:06
الرئيس عون افتتح مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" وتشديد على أهمية الزراعة
0
أخبار لبنان
04:41
رسامني أطلق خطة تأهيل شبكة الطرق والجسور: ما ننجزه اليوم مشروع وطني يربط لبنان ببعضه
أخبار لبنان
04:41
رسامني أطلق خطة تأهيل شبكة الطرق والجسور: ما ننجزه اليوم مشروع وطني يربط لبنان ببعضه
0
أخبار لبنان
15:08
إليكم المقابلة الكاملة التي أجرتها الـLBCI مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى
أخبار لبنان
15:08
إليكم المقابلة الكاملة التي أجرتها الـLBCI مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى
0
أخبار لبنان
14:03
سلام خلال مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": سنواصل اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط
أخبار لبنان
14:03
سلام خلال مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": سنواصل اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في غزة... عملية "مركبات جدعون" دخلت مرحلة أعنف من القصف والتهجير
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في غزة... عملية "مركبات جدعون" دخلت مرحلة أعنف من القصف والتهجير
0
أخبار دولية
13:53
توقيع إتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن
أخبار دولية
13:53
توقيع إتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مؤتمر لـCenacle de la Lumière حول الوقاية المدرسية وتعزيز الصحة النفسية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مؤتمر لـCenacle de la Lumière حول الوقاية المدرسية وتعزيز الصحة النفسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:08
بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول
أخبار لبنان
11:08
بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول
2
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
3
خبر عاجل
10:57
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك
خبر عاجل
10:57
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك
4
تقارير نشرة الاخبار
13:34
حاكم مصرف لبنان للمصارف: هذه رؤيتي لحل الأزمة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
حاكم مصرف لبنان للمصارف: هذه رؤيتي لحل الأزمة
5
أخبار لبنان
04:02
"الداخلية" تنشر قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
أخبار لبنان
04:02
"الداخلية" تنشر قرار تقسيم مراكز الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
6
خبر عاجل
12:51
وزارة الداخلية تعيد نشر نتائج الانتخابات البلدية في قضاء زحلة مصححة
خبر عاجل
12:51
وزارة الداخلية تعيد نشر نتائج الانتخابات البلدية في قضاء زحلة مصححة
7
اقتصاد
10:42
3 قرارات لوزير المالية...
اقتصاد
10:42
3 قرارات لوزير المالية...
8
خبر عاجل
10:26
مورغان أورتاغوس: لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
10:26
مورغان أورتاغوس: لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More