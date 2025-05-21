النائب سعيد الأسمر للـLBCI: الانتخابات البلدية والاختيارية لا يُعوّل عليها في نتائج الانتخابات النيابية وقد تشكّل مؤشرًا لها لكنها ليست معيارًا دقيقًا بنسبة 100% وخصوصا في جزين

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