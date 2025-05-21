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o
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o
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o
كسروان
24
o
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o
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النائب سعيد الأسمر للـLBCI: الانتخابات البلدية والاختيارية لا يُعوّل عليها في نتائج الانتخابات النيابية وقد تشكّل مؤشرًا لها لكنها ليست معيارًا دقيقًا بنسبة 100% وخصوصا في جزين
آخر الأخبار
2025-05-21 | 08:30
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النائب سعيد الأسمر للـLBCI: الانتخابات البلدية والاختيارية لا يُعوّل عليها في نتائج الانتخابات النيابية وقد تشكّل مؤشرًا لها لكنها ليست معيارًا دقيقًا بنسبة 100% وخصوصا في جزين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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