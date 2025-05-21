الجيش الإسرائيلي "يأسف للإزعاج" بعد إطلاق نيران تحذيرية خلال زيارة دبلوماسيين الضفة الغربية

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: الانتخابات البلدية والاختيارية لا يُعوّل عليها في نتائج الانتخابات النيابية وقد تشكّل مؤشرًا لها لكنها ليست معيارًا دقيقًا بنسبة 100% وخصوصا في جزين