النائب سعيد الأسمر للـLBCI: طالبنا بوضع مهلة زمنية لتسليم السلاح لأننا نلاحظ وجود تباطؤ في هذا الملف

الأرضي شوكي مع اللحمة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

الأرضي شوكي مع اللحمة... وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

النائب سعيد الأسمر للـLBCI: سلاح حزب الله أثبت "عدم جدواه" واعادة الاعمار مرتبط به فاليُسلّم هذا السلاح والسؤال: ما معنى بقاء هذا السلاح في شمال الليطاني؟ "يعني بتسلموا بجنوب الليطاني وبتتركوا ببيروت؟"