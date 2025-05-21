مركز طوارئ الصحة: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة عين بعال - صور

مركز طوارئ الصحة: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة عين بعال - صور

"كانت رحلة لا تصدق"... دي بروين يعتز بدوره في جعل مانشستر سيتي قوة مهيمنة في إنكلترا