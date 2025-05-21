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يوسف رجي لـ"حوار المرحلة": لا معلومات لدي حول ضغط أميركي لوقف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان

آخر الأخبار
2025-05-21 | 15:33
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يوسف رجي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا معلومات لدي حول ضغط أميركي لوقف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان
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يوسف رجي لـ"حوار المرحلة": لا معلومات لدي حول ضغط أميركي لوقف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان

 
 
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