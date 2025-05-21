رئيس جنوب أفريقيا: لم يتم التطرق إلى قضية محكمة العدل الدولية خلال محادثات الغداء مع ترامب

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وزير الخارجية الإيراني: ندرس ما إذا كنا سنشارك في الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن ولن نقبل المطالب التي تهدف إلى حرماننا من حقوقنا ولم نترك مسار الدبلوماسية أبدا