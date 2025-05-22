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وزير خارجية إسرائيل يقول إنه على اتصال بالسلطات الأميركية بشأن الهجوم على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة
آخر الأخبار
2025-05-22 | 00:48
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وزير خارجية إسرائيل يقول إنه على اتصال بالسلطات الأميركية بشأن الهجوم على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة
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