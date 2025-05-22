نتانياهو: أصدرت تعليمات بتعزيز الترتيبات الأمنية في بعثات إسرائيل حول العالم

يوروبا ليغ: أموريم يقول "سأرحل من دون تعويض اذا أراد مجلس الادارة وإنصار النادي"

يوروبا ليغ: أموريم يقول "سأرحل من دون تعويض اذا أراد مجلس الادارة وإنصار النادي"

مسيّرة اسرائيلية تستهدف عددًا من الغرف الجاهزة في محيبيب فجرًا