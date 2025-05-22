وزير الطاقة التركي: سنوفّر 1000 ميغاوات من الكهرباء لسوريا

شي جينبينغ يحض على "تعزيز التضامن والتعاون" بين الاتحاد الأوروبي والصين

شي جينبينغ يحض على "تعزيز التضامن والتعاون" بين الاتحاد الأوروبي والصين

وزير الطاقة السوري: سنعمل على استكمال خط الغاز مع تركيا والإمدادات ستبدأ في حزيران ونتوقع تشغيل الربط الكهربائي مع أنقرة بحلول نهاية العام