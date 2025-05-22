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النائب قاسم هاشم للـLBCI: تبين أن موضوع الحفاظ على المناصفة والعيش المشترك ليس بحاجة الى قوانين

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2025-05-22 | 08:25
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النائب قاسم هاشم للـLBCI: تبين أن موضوع الحفاظ على المناصفة والعيش المشترك ليس بحاجة الى قوانين
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النائب قاسم هاشم للـLBCI: تبين أن موضوع الحفاظ على المناصفة والعيش المشترك ليس بحاجة الى قوانين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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