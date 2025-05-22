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الوكالة الوطنية: إصابة راع في بلدة الوزاني بعد أن أطلقت قوات العدو النار عليه وسقوط شهيد في غارة استهدفت أطراف بلدة رب ثلاثين - مركبا
آخر الأخبار
2025-05-22 | 10:52
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الوكالة الوطنية: إصابة راع في بلدة الوزاني بعد أن أطلقت قوات العدو النار عليه وسقوط شهيد في غارة استهدفت أطراف بلدة رب ثلاثين - مركبا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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