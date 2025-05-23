الجيش: تفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل طيردبا - صور ما بين الساعة 8:30 والساعة 12:00

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الحجار يتابع من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية عملية تسليم صناديق الإقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة وذلك إستعدادًا لإنطلاق العملية الإنتخابية صباح يوم غد السبت في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية