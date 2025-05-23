نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ"جدل": العقوبات رفعت عن سوريا بعد سنوات من المعاناة وهناك أثر لذلك على عودة النازحين السوريين ولكن ليس مباشرا وهي لم ترفع بأكملها

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