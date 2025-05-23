طارق متري لـ"جدل": لا أرقام دقيقة عن النازحين السوريين الجدد ولكن التقديرات المتوفرة تشير الى دخول 130 ألف نازح جديد خصوصا بعد الأحداث في الساحل السوري عدا عن الذين يدخلون خلسة

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