الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طارق متري لـ"جدل": نحن على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى على أن ينطلق عقبها العمل المشترك وهناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين

آخر الأخبار
2025-05-23 | 15:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طارق متري لـ&quot;جدل&quot;: نحن على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى على أن ينطلق عقبها العمل المشترك وهناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
طارق متري لـ"جدل": نحن على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى على أن ينطلق عقبها العمل المشترك وهناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لـ"جدل":

تشكيل

مشتركة

لبنان

وسوريا

الأضحى

ينطلق

عقبها

العمل

المشترك

وهناك

مواضيع

العمل

معالجتها

الحدود

ومراجعة

الاتفاقات

البلدين

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: 107 شاحنات مساعدات دخلت غزة أمس
مستشفى العودة بغزة: النيران تنذر بتفاقم الكارثة الصحية وتهدد حياة المرضى والطواقم الطبية ونناشد الجهات المعنية التدخل الفوري والعاجل لإخماد النيران
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:54

لائحة "لبعا كلنا سوا": اللائحة ليس مدعومة من "التيار"

LBCI
آخر الأخبار
16:52

وزارة الخزانة الأميركية: الخارجية ستصدر إعفاء بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا

LBCI
أخبار دولية
16:43

أميركا تصدر ترخيصا عاما لتخفيف بعض العقوبات عن سوريا

LBCI
آخر الأخبار
16:40

وزارة الخزانة تصدر قرارا فوريا بتخفيف العقوبات على سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:52

وزارة الخزانة الأميركية: الخارجية ستصدر إعفاء بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا

LBCI
آخر الأخبار
16:40

وزارة الخزانة تصدر قرارا فوريا بتخفيف العقوبات على سوريا

LBCI
آخر الأخبار
16:31

مصدر حكومي سوري يؤكد للـLBCI استقالة محافظ السويداء مصطفى باكور من منصبه رسمياً فيما لم تنظر الرئاسة السورية بعد باستقالته

LBCI
آخر الأخبار
15:37

الوكالة الوطنية: تمشيط إسرائيلي من موقع الرادار في اتجاه شبعا وإطلاق للقنابل المضيئة في الأجواء المحيطة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:22

سوريا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة فرنسية للاستثمار في مناطق حرة

LBCI
أخبار دولية
11:48

السفير الأميركيّ لدى تركيا: رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسيّ

LBCI
اقتصاد
02:05

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية الاميركية في روما... تقدم غير حاسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

التضخم يطال أسعار البوظة... وهذا هو السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قضاء صيدا: المعارك الانتخابية تغيب عن القرى الشيعية التي فازت معظمها بالتزكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جزين تخوض معارك انتخابية شرسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جزين عشية الاستحقاق البلدي والاختياري: هدوءٌ ما قبل العاصفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في صور ابناء القرى المدمرة يقترعون في عاصمة القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هكذا تبدو الاجواء عشية الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:42

قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد

LBCI
أمن وقضاء
05:25

أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
اقتصاد
02:05

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
04:41

ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر

LBCI
حال الطقس
02:13

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
موضة وجمال
07:30

لبنان يتألق عالميًا... ندى كوسا ضمن أبرز 20 متسابقة في "وجهاً لوجه" بالهند (فيديو)

LBCI
فنّ
10:24

في أول ظهور بعد طلاقها... ماريتا الحلاني تخطف الأنظار في كليب شقيقها الوليد (فيديو)

LBCI
فنّ
07:02

نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More