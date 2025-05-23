طارق متري لـ"جدل": نحن على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى على أن ينطلق عقبها العمل المشترك وهناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين

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