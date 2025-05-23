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مصدر حكومي سوري يؤكد للـLBCI استقالة محافظ السويداء مصطفى باكور من منصبه رسمياً فيما لم تنظر الرئاسة السورية بعد باستقالته
آخر الأخبار
2025-05-23 | 16:31
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مصدر حكومي سوري يؤكد للـLBCI استقالة محافظ السويداء مصطفى باكور من منصبه رسمياً فيما لم تنظر الرئاسة السورية بعد باستقالته
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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