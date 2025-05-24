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مصادر وول ستريت جورنال: لندن وافقت على فرض رسوم جمركية على الصلب الصينيّ ما ساعد على إبرام اتفاقية مع واشنطن

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2025-05-23 | 23:10
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مصادر وول ستريت جورنال: لندن وافقت على فرض رسوم جمركية على الصلب الصينيّ ما ساعد على إبرام اتفاقية مع واشنطن
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مصادر وول ستريت جورنال: لندن وافقت على فرض رسوم جمركية على الصلب الصينيّ ما ساعد على إبرام اتفاقية مع واشنطن

 
 
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