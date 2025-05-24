وول ستريت جورنال عن مسؤولين: نقل 100 موظف من مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ إلى الوكالات التي كانوا منتدبين منها

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة ترفع رسميًا العقوبات عن سوريا

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة ترفع رسميًا العقوبات عن سوريا

مصادر وول ستريت جورنال: لندن وافقت على فرض رسوم جمركية على الصلب الصينيّ ما ساعد على إبرام اتفاقية مع واشنطن