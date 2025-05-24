وصول رئيس الجمهورية ووزير الداخلية إلى سراي صيدا لمواكبة انطلاق المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية

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الرئيس عون: يعمل المعنيون على إنجاح هذه العملية الانتخابية من الجولة الأولى إلى اليوم وأدعو العالم إلى التصويت فهذه انتخابات إنمائية لذلك صوّت لمن يمثّل إنماء بلدتك