رئيس الجمهورية يدلي بصوته للمرة الأولى في الانتخابات الاختيارية في بلدته العيشية

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رئيس الجمهورية من بلدته العيشية بعد الإدلاء بصوته في الإنتخابات الإختيارية: 40 سنة كنت أحمي الانتخابات واليوم لأول مرة جئت لأصوت وصوتي هو لإنماء الضيعة