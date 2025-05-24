رئيس الجمهورية: أصوّت للمرة الأولى وصوتي هو لإنماء البلدة فليتوجّه الأهالي إلى ممارسة حقّهم الانتخابيّ

وزير الداخلية: لبنان ينهض دائمًا وها نحن نواكب انطلاق العملية الانتخابية بآمان ونعالج النواقص اللوجيستية ومعظم الشكاوى حتى الآن لا تحمل طابعًا جدّيًا

وزير الداخلية: لبنان ينهض دائمًا وها نحن نواكب انطلاق العملية الانتخابية بآمان ونعالج النواقص اللوجيستية ومعظم الشكاوى حتى الآن لا تحمل طابعًا جدّيًا

رئيس الجمهورية من بلدته العيشية بعد الإدلاء بصوته في الإنتخابات الإختيارية: 40 سنة كنت أحمي الانتخابات واليوم لأول مرة جئت لأصوت وصوتي هو لإنماء الضيعة