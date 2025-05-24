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o
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o
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كسروان
27
o
متن
27
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان 307 أسرى حرب من كل جانب
آخر الأخبار
2025-05-24 | 06:29
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان 307 أسرى حرب من كل جانب
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