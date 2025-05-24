وزير الداخلية من جزين: إجراء الانتخابات في موعدها كان تحديًا للدولة وللحكومة ونختتم اليوم العملية مع عدد من الملاحظات التي سنتعلم منها وسنجري تقييمًا للاستحقاقات المقبلة

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