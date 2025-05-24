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وزير الداخلية من جزين: في طرابلس استغرق الفرز وقتًا طويلًا لكن النتائج كانت موثوقة وفي بيروت تداركنا الأمر من خلال تعاون وثيق مع القضاة ووضعنا بتصرفهم أجهزة كمبيوتر سهّلت عملية الإحصاء وسرّعت في إصدار النتائج

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2025-05-24 | 11:20
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وزير الداخلية من جزين: في طرابلس استغرق الفرز وقتًا طويلًا لكن النتائج كانت موثوقة وفي بيروت تداركنا الأمر من خلال تعاون وثيق مع القضاة ووضعنا بتصرفهم أجهزة كمبيوتر سهّلت عملية الإحصاء وسرّعت في إصدار النتائج
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وزير الداخلية من جزين: في طرابلس استغرق الفرز وقتًا طويلًا لكن النتائج كانت موثوقة وفي بيروت تداركنا الأمر من خلال تعاون وثيق مع القضاة ووضعنا بتصرفهم أجهزة كمبيوتر سهّلت عملية الإحصاء وسرّعت في إصدار النتائج

 
 
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