وزير الداخلية من جزين: في طرابلس استغرق الفرز وقتًا طويلًا لكن النتائج كانت موثوقة وفي بيروت تداركنا الأمر من خلال تعاون وثيق مع القضاة ووضعنا بتصرفهم أجهزة كمبيوتر سهّلت عملية الإحصاء وسرّعت في إصدار النتائج

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