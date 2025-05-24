الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقارنة نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة ٧ مساءً بين عامي 2016 و2025
آخر الأخبار
2025-05-24 | 12:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقارنة نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة ٧ مساءً بين عامي 2016 و2025
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الاقتراع
محافظتي
لبنان
الجنوبي
والنبطية
الساعة
مساءً
و2025
التالي
وصول رئيس الجمهورية ووزير الداخلية إلى سراي النبطية لمواكبة انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية
الرئيس عون: هذه انتخابات إنمائية لذلك صوّت لمن يمثّل إنماء بلدتك
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:39
مراسلة الـLBCI: فوز لائحة التضامن في كفرحمام بكامل مرشحيها الـ 12 وهي مدعومة من الحزب الشيوعي
آخر الأخبار
14:39
مراسلة الـLBCI: فوز لائحة التضامن في كفرحمام بكامل مرشحيها الـ 12 وهي مدعومة من الحزب الشيوعي
0
آخر الأخبار
14:25
مراسلة الـLBCI في النبطية: تقدم كبير للائحة الثنائي التي يرأسها عباس فخر الدين في المدينة
آخر الأخبار
14:25
مراسلة الـLBCI في النبطية: تقدم كبير للائحة الثنائي التي يرأسها عباس فخر الدين في المدينة
0
آخر الأخبار
14:12
النائب علي خريس للـLBCI: أكثر من 68% من مدن وقرى قضاء صور فازت بلدياتها بالتزكية وهذا أرقى أنواع الديمقراطية
آخر الأخبار
14:12
النائب علي خريس للـLBCI: أكثر من 68% من مدن وقرى قضاء صور فازت بلدياتها بالتزكية وهذا أرقى أنواع الديمقراطية
0
آخر الأخبار
14:07
مراسلة الـLBCI: فوز ثنائي أمل - حزب الله في مدينة صور بات محسوما من دون أي خرق
آخر الأخبار
14:07
مراسلة الـLBCI: فوز ثنائي أمل - حزب الله في مدينة صور بات محسوما من دون أي خرق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:39
مراسلة الـLBCI: فوز لائحة التضامن في كفرحمام بكامل مرشحيها الـ 12 وهي مدعومة من الحزب الشيوعي
آخر الأخبار
14:39
مراسلة الـLBCI: فوز لائحة التضامن في كفرحمام بكامل مرشحيها الـ 12 وهي مدعومة من الحزب الشيوعي
0
آخر الأخبار
14:25
مراسلة الـLBCI في النبطية: تقدم كبير للائحة الثنائي التي يرأسها عباس فخر الدين في المدينة
آخر الأخبار
14:25
مراسلة الـLBCI في النبطية: تقدم كبير للائحة الثنائي التي يرأسها عباس فخر الدين في المدينة
0
آخر الأخبار
14:12
النائب علي خريس للـLBCI: أكثر من 68% من مدن وقرى قضاء صور فازت بلدياتها بالتزكية وهذا أرقى أنواع الديمقراطية
آخر الأخبار
14:12
النائب علي خريس للـLBCI: أكثر من 68% من مدن وقرى قضاء صور فازت بلدياتها بالتزكية وهذا أرقى أنواع الديمقراطية
0
آخر الأخبار
14:07
مراسلة الـLBCI: فوز ثنائي أمل - حزب الله في مدينة صور بات محسوما من دون أي خرق
آخر الأخبار
14:07
مراسلة الـLBCI: فوز ثنائي أمل - حزب الله في مدينة صور بات محسوما من دون أي خرق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:07
مراسلة الـLBCI: فوز ثنائي أمل - حزب الله في مدينة صور بات محسوما من دون أي خرق
آخر الأخبار
14:07
مراسلة الـLBCI: فوز ثنائي أمل - حزب الله في مدينة صور بات محسوما من دون أي خرق
0
آخر الأخبار
10:51
ترامب: إذا تعرضنا أو تعرض حلفاؤنا للتهديد أو الهجوم فسيسحق جيشنا خصومنا بقوة مدمرة
آخر الأخبار
10:51
ترامب: إذا تعرضنا أو تعرض حلفاؤنا للتهديد أو الهجوم فسيسحق جيشنا خصومنا بقوة مدمرة
0
أخبار لبنان
07:07
إشكال وتضارب في الكفير – حاصبيا يوقف الاقتراع لدقائق (فيديو)
أخبار لبنان
07:07
إشكال وتضارب في الكفير – حاصبيا يوقف الاقتراع لدقائق (فيديو)
0
أخبار لبنان
01:04
الرئيس عون لمن سيفوزون في الإنتخابات: "أنتم خدام لدى أولاد ضيعتكم وليس العكس"
أخبار لبنان
01:04
الرئيس عون لمن سيفوزون في الإنتخابات: "أنتم خدام لدى أولاد ضيعتكم وليس العكس"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:32
هكذا يبدو المشهد الانتخابي في حاصبيا
أخبار لبنان
08:32
هكذا يبدو المشهد الانتخابي في حاصبيا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في بنت جبيل: 20 بلدية بالتزكية و16 تشهد معارك انتخابية...
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في بنت جبيل: 20 بلدية بالتزكية و16 تشهد معارك انتخابية...
0
أخبار لبنان
08:24
الـLBCI تواكب الإنتخابات البلدية والإختيارية في مرجعيون... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:24
الـLBCI تواكب الإنتخابات البلدية والإختيارية في مرجعيون... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:21
إليكم مجريات العملية الإنتخابية من صور
أخبار لبنان
08:21
إليكم مجريات العملية الإنتخابية من صور
0
أخبار لبنان
08:18
النبطية تقترع... هكذا تسير العملية الإنتخابية
أخبار لبنان
08:18
النبطية تقترع... هكذا تسير العملية الإنتخابية
0
أخبار لبنان
08:15
إليكم المشهد الانتخابي من صيدا
أخبار لبنان
08:15
إليكم المشهد الانتخابي من صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:40
من وزارة الداخلية... مواكبة لانتخابات الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
07:40
من وزارة الداخلية... مواكبة لانتخابات الجنوب
0
أخبار لبنان
07:36
في جزين... المنافسة سياسية
أخبار لبنان
07:36
في جزين... المنافسة سياسية
0
أخبار لبنان
06:41
حسن خليل ردًا على أورتاغوس عن تسليم السلاح: هذه وجهة نظرهم والحوار داخليّ لبنانيّ
أخبار لبنان
06:41
حسن خليل ردًا على أورتاغوس عن تسليم السلاح: هذه وجهة نظرهم والحوار داخليّ لبنانيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:16
في أجواء مليئة بالحب والسعادة... ستيفاني عطالله وزاف يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
فنّ
10:16
في أجواء مليئة بالحب والسعادة... ستيفاني عطالله وزاف يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
2
خبر عاجل
09:19
الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله
خبر عاجل
09:19
الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله
3
أخبار لبنان
07:07
إشكال وتضارب في الكفير – حاصبيا يوقف الاقتراع لدقائق (فيديو)
أخبار لبنان
07:07
إشكال وتضارب في الكفير – حاصبيا يوقف الاقتراع لدقائق (فيديو)
4
أخبار لبنان
05:01
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الـ12 ظهرًا
أخبار لبنان
05:01
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الـ12 ظهرًا
5
أخبار لبنان
01:02
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا
أخبار لبنان
01:02
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا
6
أخبار لبنان
12:33
مع اقفال الصناديق... اليكم نسبة الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية
أخبار لبنان
12:33
مع اقفال الصناديق... اليكم نسبة الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية
7
أخبار لبنان
03:21
لادي ترصد مخالفة جديدة... أعلام وخيم وشعارات حزبية أمام مدخل المدرسة الرسمية الابتدائية في الدوير
أخبار لبنان
03:21
لادي ترصد مخالفة جديدة... أعلام وخيم وشعارات حزبية أمام مدخل المدرسة الرسمية الابتدائية في الدوير
8
فنّ
15:00
بعد وفاة زوجها... كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها: "روح بيك عايشة فينا" (صورة)
فنّ
15:00
بعد وفاة زوجها... كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها: "روح بيك عايشة فينا" (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More