سلام: أنا راض عن الإستحقاق وتعلمنا من الشوائب دورة بعد الأخرى

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وزير الداخلية: لبنان ينهض دائمًا وها نحن نواكب انطلاق العملية الانتخابية بآمان ونعالج النواقص اللوجيستية ومعظم الشكاوى حتى الآن لا تحمل طابعًا جدّيًا