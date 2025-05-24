ماكينة حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى للـLBCI: لائحة التنمية والوفاء تتجه للفوز في مقاعد المجلس البلدي كافة في برعشيت

نسبة الإقتراع حتى الساعة العاشرة صباحًا

نسبة الإقتراع حتى الساعة العاشرة صباحًا

وزير الداخلية من سراي مرجعيون: وجود الجيش الإسرائيلي واحتلاله لأرضنا واعتداءاته اليومية هو أمر مستنكر ومرفوض والحكومة تقوم بكل ما عليها ونأمل في الأيام المقبلة أن نرى التحرير الكامل وإعادة بسط سلطة الدولة