مراسل الـLBCI عن ماكينة التنمية والوفاء: تقدم لائحة الثنائي في الكفور بفارق واضح

زيلينسكي: كانت ليلة صعبة على أوكرانيا بأكملها

زيلينسكي: كانت ليلة صعبة على أوكرانيا بأكملها

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين وانقلاب احداها على أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة