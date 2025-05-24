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النائب سعيد الأسمر للـLBCI: أكثر من 16 بلدية حتى الساعة ستكون في الخط السيادي والى جانب القوات في معركة الاتحاد في جزين

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2025-05-24 | 15:53
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النائب سعيد الأسمر للـLBCI: أكثر من 16 بلدية حتى الساعة ستكون في الخط السيادي والى جانب القوات في معركة الاتحاد في جزين
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النائب سعيد الأسمر للـLBCI: أكثر من 16 بلدية حتى الساعة ستكون في الخط السيادي والى جانب القوات في معركة الاتحاد في جزين

 
 
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