باسيل: يمكننا أن نغرس العلم في كل زاوية في جزين ونحن نغرس العلم في قلوبنا وقلوب الناس ونرفعه ونرفع رأسنا به و"رح نأجل شك العلم للـ2026"

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