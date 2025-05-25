الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفذ عمليات نسف بالتزامن مع قصف مدفعيّ على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس

إحصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و ٩ جرحى في ١٠ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

إحصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و ٩ جرحى في ١٠ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

الرئاسة السورية: الشرع أكد أنّ العقوبات لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصاديّ