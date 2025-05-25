الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة كفركلا بالقرب من محطة الشامي

التحكم المروري: تعطل سيارة على أوتوستراد الضبية باتجاه جبيل ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

التحكم المروري: تعطل سيارة على أوتوستراد الضبية باتجاه جبيل ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

السفير الإسرائيليّ لدى الولايات المتحدة: لا يوجد سبب يمنع اسرائيل من التحرك نحو التفاهم مع سوريا ولبنان