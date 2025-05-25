قاسم: أميركا تتجاوز حدودها على سيادة لبنان وأن ضغطها على المسؤولين في لبنان لن يحقق الشروط الإسرائيلية وما لم يتم تحقيقه في الحرب لن يتحقق بالضغوط ونحن لا نُهدَّد

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك