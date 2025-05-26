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بيروت
26
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٥ جرحى في ٥ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-05-26 | 00:07
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٥ جرحى في ٥ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
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