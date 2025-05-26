احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٥ جرحى في ٥ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

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مؤسسة إغاثة غزة: سنبدأ بتسليم المساعدات مباشرة إلى القطاع بدءا من اليوم وتوزيع المساعدات سيصل إلى مليون فلسطيني في غزة بحلول نهاية هذا الأسبوع