رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة وضعت رؤية اصلاحية واضحة ترتكز على تحقيق الاستقرار المادي وتعزيز الحوكمة وتفعيل المؤسسات والاستثمار في الانسان

الرئيس سلام: الحكومة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات المتنوّعة ولا سيّما العربية لإعادة الإعمار وللقيام بمشاريع أخرى لتقوية المؤسسات

الرئيس سلام: الحكومة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات المتنوّعة ولا سيّما العربية لإعادة الإعمار وللقيام بمشاريع أخرى لتقوية المؤسسات

"حماس": الجيش الإسرائيليّ نفّذ فجرًا مجازر مروعة بحق العائلات النازحة في أماكن لجوئها أسفرت عن عشرات الشهداء