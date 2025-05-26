الرئيس سلام: الحكومة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات المتنوّعة ولا سيّما العربية لإعادة الإعمار وللقيام بمشاريع أخرى لتقوية المؤسسات

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صندوق ابو ظبي للتنمية: نتجه نحو تسريع عملية اطلاق المبادرات بعد منتدى الغد والمهم قياس الأثر لهذه المبادرات وتحديد المخرجات للأثر الجيد على الشعب اللبنانيّ والقطاع الخاص