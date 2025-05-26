صندوق ابو ظبي للتنمية: وُجّهنا إلى أن نكون في لبنان لتقديم الدعم في مجال التطوير الحكوميّ وحلقات ستبدأ غدًا للعمل على سلسلة حلقات تركّز على قطاعات ذات أولوية للجمهورية اللبنانية

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صندوق ابو ظبي للتنمية: زيارتنا اليوم هي رحلة طويلة الامد ستعزز الشراكة بين الفريقين الحكوميين ونحن في خدمتكم وسيكون هناك متابعة للمبادارت والمشاريع التي سيتم اطلاقها