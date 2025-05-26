وزارة الصحة: إصابة مواطنَين بجروح في غارتين إسرائيليتين ليلًا على بلدتي بيت ليف ومجدل زون

سلّم سفير مصر لدى لبنان علاء موسى رئيس الجمهورية رسالة خطيّة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت دعوة رسمية له وللسيدة الأولى لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في ٣ تموز المقبل

سلّم سفير مصر لدى لبنان علاء موسى رئيس الجمهورية رسالة خطيّة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت دعوة رسمية له وللسيدة الأولى لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في ٣ تموز المقبل

صندوق ابو ظبي للتنمية: زيارتنا اليوم هي رحلة طويلة الامد ستعزز الشراكة بين الفريقين الحكوميين ونحن في خدمتكم وسيكون هناك متابعة للمبادارت والمشاريع التي سيتم اطلاقها