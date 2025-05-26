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رئيسة بلدية بكفيا: أعيننا ستكون ساهرة على الاتحاد ولن نقبل بأن يكون مهمشًا أو مسيطرًا عليه من جهة

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2025-05-26 | 06:50
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رئيسة بلدية بكفيا: أعيننا ستكون ساهرة على الاتحاد ولن نقبل بأن يكون مهمشًا أو مسيطرًا عليه من جهة
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رئيسة بلدية بكفيا: أعيننا ستكون ساهرة على الاتحاد ولن نقبل بأن يكون مهمشًا أو مسيطرًا عليه من جهة

 
 
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