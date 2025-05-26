رئيسة اتحاد بلديات المتن: نأمل بأن نكون على قدر الحمل وسنضع يدنا بيد جميع رؤساء البلديات

رئيسة اتحاد بلديات المتن: الظروف الاقتصادية صعبة لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا

رئيسة اتحاد بلديات المتن: الظروف الاقتصادية صعبة لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا

رئيسة بلدية بكفيا: أعيننا ستكون ساهرة على الاتحاد ولن نقبل بأن يكون مهمشًا أو مسيطرًا عليه من جهة